Спикер МИД России Захарова: бесконтрольные поставки странами НАТО вооружений Киеву способствуют уничтожению Украины

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25 мая 2022, 15:17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Бесконтрольные поставки государствами, входящими в Североатлантический альянс, вооружений киевской стороне способствуют уничтожению Украины. Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, спикер российского министерства иностранных дел.

«Бесконтрольные поставки странами НАТО вооружений Киеву способствуют уничтожению Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, дипломат указала, что Москва приветствует разработку ДНР Устава Международного трибунала над пленными с мариупольского предприятия «Азовсталь».