Замглавы МИД России Руденко: вопрос обмена Медведчука не рассматривается

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25 мая 2022, 11:33

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вопрос обмена политического деятеля Виктора Медведчука, задержанного Службой безопасности Украины, не рассматривается. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Андрей Руденко, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Вопрос обмена Медведчука не рассматривается, заявил Руденко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук дал показания против бывшего украинского президента Петра Порошенко по делам о выводе из госсобственности нефтепровода «Самара — Западное направление» и о поставках угля из республик Донбасса.