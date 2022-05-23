Медведчук дал показания против экс-президента Украины Порошенко по делу о поставках угля из республик Донбасса

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23 мая 2022, 11:49

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Задержанный СБУ политический деятель Виктор Медведчук дал показания против бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из республик Донбасса. Об этом информирует ТАСС.

«Украинский политик Виктор Медведчук, задержанный Службой безопасности Украины, дал показания против экс-президента страны Петра Порошенко по делам о выводе из госсобственности нефтепровода "Самара — Западное направление" и о поставках угля из ЛНР и ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о конфискации активов граждан, поддержавших специальную операцию Москвы.