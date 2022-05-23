Президент Украины Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших спецоперацию России

Аргументы Недели → Политика 13+

23 мая 2022, 10:14

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о конфискации активов граждан, поддержавших специальную операцию, которую осуществляет на территории страны Россия. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Документ, о котором идет речь, приняла некоторое время назад Верховная Рада.

Как сообщалось ранее сегодня, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказал точку зрения, согласно которой возможное присоединение Украины к Европейскому союзу «намного хуже» вступления бывшей советской республики в Североатлантический альянс.