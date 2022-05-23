Президент Украины Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших спецоперацию России

Украинский президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о конфискации активов граждан, поддержавших специальную операцию, которую осуществляет на территории страны Россия. Об этом информирует РИА Новости.
«Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Документ, о котором идет речь, приняла некоторое время назад Верховная Рада.
Как сообщалось ранее сегодня, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказал точку зрения, согласно которой возможное присоединение Украины к Европейскому союзу «намного хуже» вступления бывшей советской республики в Североатлантический альянс.