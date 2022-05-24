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Аргументы Недели Политика 13+

Пушков выразил мнение, что США не пойдут на открытый конфликт с Турцией

, 11:32 Источник: Telegram

Пушков выразил мнение, что США не пойдут на открытый конфликт с Турцией
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков утром во вторник, 24 мая, оценил возможность открытого конфликта между Соединенными Штатами Америки и Турцией.

Сенатор выразил мнение, что Вашингтон вряд ли станет ввязываться в открытый конфликт с Анкарой из-за нежелания турецких властей поддержать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Алексей Пушков заявил, что Турция для НАТО значительно важнее, чем Швеция, вследствие чего острый и демонстративный конфликт с официальной Анкарой лежит вне сферы интересов альянса.

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