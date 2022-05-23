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Премьер Швеции Андерссон назвала «приятными и позитивными» переговоры с Эрдоганом по членству королевства в НАТО

, 14:55 Источник: РИА "Новости"

Премьер Швеции Андерссон назвала «приятными и позитивными» переговоры с Эрдоганом по членству королевства в НАТО
премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник назвала "приятными и позитивными" состоявшиеся ранее переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по членству в Североатлантическом альянсе.

Анкара ранее заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Магдалена Андерссон подчеркнула, что в минувшие выходные у нее была "приятная и позитивная" встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что Швеция продолжит переговоры с Турцией по членству королевства в Североатлантическом альянсе.

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