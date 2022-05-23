Джо Байден поддержал идею провести саммит G7 в Хиросиме

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23 мая 2022, 12:07 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден утром в понедельник, 23 мая, поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести новый саммит лидеров государств G7 в Хиросиме.

Джо Байден подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Фумио Кисидой в рамках грядущей встречи "Большой семерки" в Германии и возвращения в Японию в 2023 году.

Американский лидер также отметил, что приветствует объявление японского премьер-министра о проведении мероприятия в его родном городе – Хиросиме.