Премьер Японии Кисида назвал Хиросиму приоритетным кандидатом для проведения саммита G7 в 2023 году

Местом проведения саммита «Большой семерки» в 2023 году может стать город Хиросима в Японии. Об этом заявил премьер страны Фумио Кисида.

Политик заявил, что на американо-японской встрече, которая пройдёт 23 мая, Япония готова подтвердить сотрудничество и предоставить место для проведения саммита. По мнению лидера страны, так Япония поддержит стремление «к миру без ядерного оружия».

Также Кисида отметил, что выбор территории проведения обусловлен тем, «какой сигнал должен направить саммит G7 ... мировому сообществу». Одним из «кандидатов» на данный момент является город Хиросима.

В 2023 году председательство «Большой семерки» переходит к Японии.