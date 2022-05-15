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Евросоюз планирует выделить 2 миллиона евро на поддержку партнерства с Японией

, 09:02

Евросоюз планирует выделить 2 миллиона евро на поддержку партнерства с Японией
флаг Евросоюза, pixabay.com

ЕК намерена выделить 2 миллиона евро на реализацию программы партнерства Европейского союза и Японии, в частности, в целях создания благоприятных условий для взаимодействия финсекторов и инвесторов.

В описании гранта подчеркивается, что инициативы, о которых идет речь, включают в себя повышение осведомленности среди предприятий и поставщиков финансовых услуг Евросоюза и Японии, помощь в сотрудничестве между ними, а также поощрение их работы в третьих странах в цифровой, транспортной, энергетической сферах, а также в области человеческой коммуникации.

Кроме того, планируется создание портала для инвесторов, где будут собраны все проекты в сфере взаимодействия, передает RT.

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