Премьер Кисида: Япония и Евросоюз продолжат санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине

Токио и Европейский союз продолжат санкционное давление на Российскую Федерацию из-за ситуации, сложившейся на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель японского правительства Фумио Кисида.
«Япония и Евросоюз продолжат санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
По словам Кисиды, Токио и ЕС «подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины».
Ранее на текущей неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что на территории Луганской народной республики освобожден пороховой завод «Заря», взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.