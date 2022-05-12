Премьер Кисида: Япония и Евросоюз продолжат санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине

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12 мая 2022, 08:24

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL / globallookpress.com

Токио и Европейский союз продолжат санкционное давление на Российскую Федерацию из-за ситуации, сложившейся на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель японского правительства Фумио Кисида.

«Япония и Евросоюз продолжат санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Кисиды, Токио и ЕС «подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины».

Ранее на текущей неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что на территории Луганской народной республики освобожден пороховой завод «Заря», взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.