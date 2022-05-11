Кадыров: в ЛНР освобожден пороховой завод «Заря», взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка

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11 мая 2022, 16:46

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

На территории Луганской народной республики освобожден пороховой завод «Заря», взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Кадыров сообщил, что в ЛНР освобожден пороховой завод "Заря", взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, уничтожено свыше 200 украинских националистов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник указал, что Берлин до сих пор не поставил киевской стороне зенитные самоходные установки Gepard.