Украинский посол Мельник: Германия до сих пор не поставила Киеву зенитные самоходки Gepard

Аргументы Недели → Политика 13+

11 мая 2022, 16:35

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, Soeren Stache / globallookpress.com

Германия до сих пор не поставила Киеву зенитные самоходные установки Gepard. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Андрей Мельник, посол Украины в Берлине.

«Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны. Аргумент о том, что наши войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения... слаб», — процитирован дипломатический представитель в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому украинский президент Владимир Зеленский приказал ликвидировать руководителей администраций на подконтрольных России территориях в Запорожской и Херсонской областях.