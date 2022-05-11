Кива: Зеленский приказал ликвидировать глав администраций на подконтрольных РФ территориях в Запорожской и Херсонской областях

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11 мая 2022, 16:02

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ликвидировать руководителей администраций на подконтрольных Российской Федерации территориях в Запорожской и Херсонской областях. С соответствующим утверждением, как информирует РИА Новости, выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Экс-депутат Верховной рады Кива заявил, что — по данным из его источников — Зеленский приказал ликвидировать глав администраций и их замов в подконтрольных российским военным Запорожской и Херсонской областях», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов отметил, что не следует верить киевской пропаганде о якобы скором возвращении Украиной контроля над данным регионом.