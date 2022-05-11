Херсонский вице-губернатор Стремоусов: не надо верить киевской пропаганде о якобы скором захвате Украиной контроля над регионом

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11 мая 2022, 15:36

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киевской пропаганде о якобы скором захвате Украиной контроля над территорией Херсонской области не следует верить. На это, как информирует РИА Новости, указал вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

«Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что не нужно верить киевской пропаганде о якобы скором захвате контроля над регионом», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о ее вхождении в состав Российской Федерации.