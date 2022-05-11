Дмитрий Песков: жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России

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11 мая 2022, 14:00

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении данной территории в состав Российской Федерации. На это, как информирует ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав РФ. Возможность включения Херсонской области в состав РФ должна иметь четкое юридическое обоснование, заявил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Кирилл Стремоусов, занимающий должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области, рассказал, что региональные власти попросят президента Владимира Путина о присоединении к России.