Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты «Точка-У» в Херсонской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник сообщил, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
Согласно последней информации, две украинские ракеты "Точка-У" были перехвачены над населенным пунктом Томина Балка под Херсоном.
Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, российские военные сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино под Харьковом.