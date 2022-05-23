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Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты «Точка-У» в Херсонской области

, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты «Точка-У» в Херсонской области
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник сообщил, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Согласно последней информации, две украинские ракеты "Точка-У" были перехвачены над населенным пунктом Томина Балка под Херсоном.

Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, российские военные сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино под Харьковом.

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