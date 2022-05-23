ВС РФ за сутки уничтожили более 230 украинских националистов

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23 мая 2022, 11:16 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

За минувшие сутки авиация Вооруженных сил РФ в ходе ударов уничтожила более 230 украинских националистов. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в Министерстве обороны России.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за прошедшие 24 часа вывела из строя 33 единицы украинской военной техники.

Отмечается, что российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Красный Лиман в ЛНР, а также поразили 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники.