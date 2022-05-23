РИА Новости: в районе Изюма российские военные захватили у ВСУ много американских крупнокалиберных пулеметов M2 Browning

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23 мая 2022, 10:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Военный с пулеметом M2 Browning, US Army / globallookpress.com

В районе города Изюма, расположенного на территории Харьковской области, военнослужащие РФ захватили у Вооруженных сил Украины много американских крупнокалиберных пулеметов M2 Browning. Об этом проинформировало РИА Новости.

«На изюмском направлении российские военные захватили у украинской армии много американских крупнокалиберных пулеметов системы Браунинга (M2 Browning) калибра 12.7 мм, передает корреспондент РИА Новости. Судя по надписям на патронных коробах (cargo aircraft only), это оружие доставлялось на Украину по воздуху», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Кент Маклеллан, получивший украинское гражданство нацист из Соединенных Штатов, заявил о гибели в Харькове своего единомышленника Далтона Кеннеди.