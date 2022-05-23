Получивший гражданство Украины нацист из США Кент Маклеллан сообщил о гибели в Харькове своего единомышленника Далтона Кеннеди

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23 мая 2022, 10:38

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Кент Маклеллан, получивший украинское гражданство нацист из Соединенных Штатов, проинформировал о гибели в городе Харькове своего единомышленника Далтона Кеннеди. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Американский нацист Кент Маклеллан сообщил о гибели в Харькове своего единомышленника Далтона Кеннеди», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Подробности случившегося в процитированном посте не приводятся.

Ранее сегодня сообщалось, что Маклеллан, который мог участвовать в боевых действиях на территории расположенного в Мариуполе металлургического комбината «Азовсталь», заявил о получении паспорта Украины.