Захарова рассказала, как российских дипломатов за рубежом склоняют к предательству

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21 мая 2022, 16:34 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в субботу, что на российских дипломатов оказывают давление в связи со спецоперацией в Украине.

Выступая в Екатеринбурге на «Битве ораторов», Захарова рассказала, что сотрудники российских посольств за рубежом получают на свои компьютеры пуш-уведомления, где им предлагается принять «правильное решение» в связи со спецоперацией.

«Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение», - говорится в уведомлениях. В них также содержится номер телефона, куда могут обратиться принявшие такое решение.

Баннеры аналогичного содержания, по словам Захаровой, размещаются на остановках, которые находятся возле посольств.

Подобные призывы «перейти на сторону так называемой демократии» посол России в США Антонов назвал попытками склонить дипломатов к предательству.