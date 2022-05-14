Посол РФ в Вашингтоне Антонов: американские политики толкают российских дипломатов и военных на предательство

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14 мая 2022, 22:24 Источник: ТАСС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA/globallook.com

Известные американские политики постоянно обращаются к российским военным и дипломатам с призывами перейти на сторону так называемой демократии, пытаясь, таким образом, подтолкнуть их к предательству своей страны. Об этом заявил в субботу в эфире канала «Соловьев Live» посол России в США Анатолий Антонов.

«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии», - сказал Антонов.

По его мнению, такие действия недопустимы, так как склоняют людей к предательству, «которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок».

Антонов рассказал также, что после начала специальной военной операции в Украине сотрудники российской дипмиссии в Вашингтоне постоянно получают угрозы, в том числе физической расправы. Он сравнил работу российского посольства в США с осажденной крепостью.

Ранее сообщалось о нападении 9 мая на посла России в Варшаве Сергея Андреева — его облили краской во время возложения венка на кладбище советских воинов.