В Варшаве облили красной краской российского посла Андреева, когда он пытался возложить венок на кладбище советских воинов

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9 мая 2022, 13:32

Посол России в Польше Сергей Андреев, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

В Варшаве облили красной краской российского посла Сергея Андреева, когда дипломат пытался возложить венок на кладбище советских воинов. Об этом проинформировало РИА Новости.

«В Варшаве напали на российского посла — облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов, передает корреспондент РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

После инцидента Андреев покинул кладбище в сопровождении полицейских.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что поляки провозгласили раздел Украины.