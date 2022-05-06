Медведев: поляки провозгласили раздел Украины, президент Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву

Поляки провозгласили раздел Украины, президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Чиновник прокомментировал заявление Дуды о том, что границ между Польшей и Украиной не будет. По словам Медведева, «поляки провозгласили раздел Украины».
«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», — отметил замглавы Совбеза.
Дмитрий Медведев добавил, что «Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».