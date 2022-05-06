Медведев: поляки провозгласили раздел Украины, президент Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву

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6 мая 2022, 15:18

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Поляки провозгласили раздел Украины, президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Чиновник прокомментировал заявление Дуды о том, что границ между Польшей и Украиной не будет. По словам Медведева, «поляки провозгласили раздел Украины».

«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», — отметил замглавы Совбеза.

Дмитрий Медведев добавил, что «Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».