Польский президент Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной больше не будет

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6 мая 2022, 10:32

IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/globallookpress.com

Польский президент Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной не будет. Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры в Варшаве выразил надежду, что народы двух стран Украины и Польши будут «вместе жить на этой земле».

Трансляцию выступления президента Польши из дворца Бельведер вел телеканал TVP Info.

Дуда сказал, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, чтобы украинцы и поляки жили вместе на своей земле, строя и создавая совместно общее счастье и общую силу, чтобы отражать любую опасность или любую возможную угрозу.

Польский президент заявил, что его соотечественники сейчас стараются помочь Украине противостоять «российской агрессии» и обращаются за этой поддержке ко всему миру.

Служба внешней разведки России ранее сообщила информацию о планах Польши захватить западную Украину.