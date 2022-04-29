Пресс-бюро СВР: Заявление Нарышкина о планах США и Польши по Украине основано на разведданных из надежных источников

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29 апреля 2022, 15:48 Источник: РИА Новости

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить в западном регионе Украины польский "миротворческий контингент" основано на разведывательных данных, полученных из нескольких надёжных источников.

Пресс-бюро СВР в пятницу прокомментировало оглашённое 28 апреля заявление Сергея Нарышкина о том, что Польша совместно с США прорабатывают планы установления военно-политического контроля польских властей над "историческими владениями" на Украине.

Нарышкин говорил, что имеется ввиду попытка повторить историческую для Варшавы "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за республикой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.

В польских спецслужбах назвали эти заявления "ложными", их целью является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины.