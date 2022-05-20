Берлускони: Европа должна найти способ убедить Киев согласиться на условия Москвы

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20 мая 2022, 21:34 Источник: РИА Новости

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, Mauro Scrobogna/globallook.com

Чтобы добиться скорейшего урегулирования украинского конфликта, объединенная Европа должна попытаться убедить Украину пойти на условия РФ. Об этом заявил в пятницу бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, выступая в Неаполе.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — цитирует слова экс-премьера агентство askanews.

По мнению Берлускони, отправляя оружие Украине, Италия таким образом становится участницей конфликта.

«Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать» — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что вооружения, поставляемые Италией Украине, нельзя использовать для удара по Российской Федерации.