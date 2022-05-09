Глава МИД Италии Ди Майо: поставляемые Украине вооружения нельзя использовать для удара по России

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9 мая 2022, 11:30

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookpress.com

Вооружения, поставляемые Украине, нельзя использовать для удара по Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Глава МИД Италии заявил, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее, руководитель итальянского министерства обороны Лоренцо Гуэрини указал, что Рим продолжит оказывать военную помощь киевской стороне, в том числе снабжая ее установками по нейтрализации огневых точек.