Минобороны Италии: Рим продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек

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5 мая 2022, 15:37

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, Gloria Imbrogno / globallookpress.com

Рим продолжит оказывать военную помощь киевской стороне, в том числе снабжая ее установками по нейтрализации огневых точек. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, предоставило итальянское министерство обороны.

«Италия продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек, заявил министр обороны республики Лоренцо Гуэрини», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил точку зрения, согласно которой конфликт на Украине быстро завершится, если Соединенные Штаты скажут Киеву это сделать.