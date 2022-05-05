Лукашенко: конфликт на Украине быстро завершится, если США скажут Киеву это сделать

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5 мая 2022, 15:09

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Конфликт на Украине быстро завершится, если Соединенные Штаты скажут киевской стороне это сделать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко: конфликт на Украине быстро закончится, если США скажут Киеву это сделать», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин не озвучивал новых приказов по «Азовстали» в Мариуполе, военные РФ продолжают блокировать металлургический комбинат.