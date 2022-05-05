Спикер Кремля Песков: Путин не озвучивал новых приказов по «Азовстали», военные России продолжают блокировать комбинат

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5 мая 2022, 14:50

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Президент Владимир Путин не озвучивал новых приказов по «Азовстали» в Мариуполе, российские военнослужащие продолжают блокировать металлургический комбинат. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали", предыдущие решения продолжают действовать, сообщил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

По словам спикера Кремля, военные РФ продолжают блокировать предприятие, гуманитарные коридоры работают.

Ранее сегодня сообщалось, что внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович пригрозил контрнаступлением войск страны в июле в случае получения большого количества западных вооружений.