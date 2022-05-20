Замглавы МИД Италии Стефано подтвердил существование переданного в ООН мирного плана по Украине

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20 мая 2022, 14:54 Источник: РИА "Новости"

военный, pixabay.com

Заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано в пятницу, 20 мая, подтвердил наличие мирного плана по Украине. К настоящему моменту глава ведомства Луиджи Ди Майо передал документ в ООН.

Манлио Ди Стефано подчеркнул, что решение кризиса на Украине может быть достигнуто только посредством дипломатических действий.

Предложение, о котором идет речь, разделено на четыре направления и предусматривают прекращение огня на Украине, нейтралитет страны, создание соглашения по территориальным вопросам между Киевом и Москвой, а также подписание многостороннего соглашения по вопросу реорганизации международных балансов.