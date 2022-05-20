Лавров: все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются в ходе спецоперации на 100%

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20 мая 2022, 13:56

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются в ходе специальной операции, осуществляемой на территории соседнего государства, на 100%. С таким заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%, заявил Сергей Лавров», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят смысла в возобновлении работы «нормандского формата», поскольку Второе минское соглашение больше не действует.