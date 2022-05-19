Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у РФ «нужное количество» С-400 и «Искандеров»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным заявил, что Минск приобрел у российской стороны "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400.
Александр Лукашенко заявил в четверг, 19 мая, что ранее они с президентом России Владимиром Путиным договорились о приобретении Белоруссией "нужного количества" "Искандеров" и С-400, чтобы вооружить армию республики.
По словам белорусского лидера, теперь у страны "совсем другая армия", которая способна нанести колоссальный ущерб.