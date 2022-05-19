Буш-младший в беседе с пранкерами подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

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19 мая 2022, 16:21 Источник: РИА "Новости"

43-й президент США Джордж Буш-младший, Ron Sachs / globallookpress.com

Экс-президент США Джордж Буш-младший в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими политику от имени украинского лидера Владимира Зеленского, подтвердил работу американских лабораторий на Украине.

В рамках беседы один из пранкеров, представившийся Владимиром Зеленским, выразил властям Соединенных Штатов Америки благодарность, а также отметил, что украинцам удалось сохранить американское наследие в стране: биолаборатории, которые финансировал Вашингтон. На это Джордж Буш-младший ответил: "Да".

Затем пранкеры сообщили, что Киеву якобы удалось эвакуировать лаборатории в безопасное место, вследствие чего "русские ничего не получили". Экс-президент США вновь ответил утвердительно.