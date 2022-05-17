Депутат Пискарев заявил, что работа американских биолабораторий на Украине представляет угрозу для всей планеты

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17 мая 2022, 14:54 Источник: Telegram

лаборатория, pixabay.com

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во вторник заявил, что работа американских биолабораторий на Украине представляет угрозу для всей планеты.

По словам Василия Пискарева, о серьезной угрозе для всего мира свидетельствуют предварительные результаты расследования деятельности биолабораторий США на украинской территории.

Отмечается, что организаторы пытаются как можно скорее замести следы проведенных экспериментов, что позволяет говорить о том, что данные действия представляют опасность не только для регионов, где расположены лаборатории, но и для других стран.