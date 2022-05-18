Блинкен сообщил о возобновлении работы американского посольства в Киеве

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18 мая 2022, 22:00 Источник: "Интерфакс"

Посольство США в Киеве, Michael Brochstein/globallook.com

В среду возобновило свою работу посольство США в Киеве, сотрудники которого были эвакуированы из украинской столицы незадолго до начала военной спецоперации. О возобновлении работы дипмиссии в Киеве сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу в посольстве США в Киеве», - сказано в его заявлении. Блинкен сообщил, что над посольством вновь поднят флаг Соединенных Штатов, и подчеркнул, что для безопасности сотрудников приняты «дополнительные меры безопасности».

12 февраля Блинкен заявлял, что по соображениям безопасности сотрудники дипмиссии будут перевезены во Львов - они вернутся, как только это станет возможно.