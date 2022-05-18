Представители Совбеза РФ обсудят с послами 96 стран угрозы биолабораторий и неонацизма

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18 мая 2022, 13:05

Здание заседаний Совета безопасности РФ/ с сайта ведомства

На среду, 18 мая, назначена встреча заместителей главы Совета безопасности Российской Федерации с 96 иностранными послами в Москве. Дипломаты и политики будут обсуждать острые мировые проблемы и угрозы, среди которых самыми актуальными сейчас являются закрытые биологические лаборатории и укрепление неонацизма. Информацию сообщает RT со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.



Журналисты уточняют, что на встрече с посланниками будут присутствовать заместители секретаря СБ Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов.

«В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности», — пояснили в Совбезе.

Как стало известно накануне, спецоперация России на Украине сорвала планы Запада по установлению в РФ подконтрольного себе режима. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на заседании научного совета при Совбезе.

Также напомним, что 13 мая Россия запрашивала заседание Совета безопасности ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности американских биолабораторий на Украине.