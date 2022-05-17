Патрушев: Запад стремился установить в России подконтрольный ему режим, но спецоперация сорвала эти планы

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17 мая 2022, 15:46 Источник: ТАСС

секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Спецоперация России в Украине сорвала планы Запада по установлению в РФ подконтрольного себе режима. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на заседании научного совета при Совбезе.

По его словам, Запад, действуя по уже отработанной в Украине и ряде других государств схеме, «стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима».

Однако спецоперация «сорвала эти замыслы», утверждает Патрушев.

Как заявил секретарь Совбеза, Запад толкал Россию к проведению на востоке Украины «крупномасштабной насильственной акции», наращивая свою поддержку. Такие действия грозили «самой государственности России и ее существованию». Поэтому Москва была вынуждена «превентивно» пойти на спецоперацию.

Ранее Патрушев заявлял, что Запад сейчас поддерживает украинских неонацистов так же, как когда-то Гитлера.