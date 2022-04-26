Патрушев заявил, что Запад сейчас поддерживает украинских неонацистов так же, как когда-то Гитлера

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26 апреля 2022, 18:35 Источник: Российская газета

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Запад в настоящий момент активно поддерживает украинских неонацистов так же, как в свое время поддерживал Адольфа Гитлера.

Николай Патрушев напомнил, что 30-е годы прошлого века Запад не просто не отрицал, а активно содействовал становлению, а впоследствии и наращиванию, мощи фашизма в Германии.

По словам секретаря Совбеза РФ, история повторяется, поскольку западные страны, продолжая "накачивать" Украину оружием, оказывают сейчас самую активную поддержку украинским неонацистам.