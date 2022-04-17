Российские спецназовцы освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя

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17 апреля 2022, 11:23 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны РФ сообщило, что ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя.

Представитель министерства обороны России генерал-майор Конашенков заявил, что была проведена операция по освобождению заложников, которых удерживали нацисты в Мариуполе. Он сообщил, что уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.

Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из турецких мечетей Мариуполя мусульман. На данный момент заложники «выведены в безопасное место», заявил Конашенков.