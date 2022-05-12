Россия запросила на 13 мая заседание СБ ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности биолабораторий США на Украине

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12 мая 2022, 20:59

Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Россия запросила на пятницу, 13 мая, заседание Совета безопасности ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Эту информацию написал в четверг в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Россия потребовала "проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине". Полянский уточнил, что заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая.