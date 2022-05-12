Аргументы Недели В мире 13+

Россия запросила на 13 мая заседание СБ ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности биолабораторий США на Украине

, 20:59

Россия запросила на 13 мая заседание СБ ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности биолабораторий США на Украине
Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Россия запросила на пятницу, 13 мая, заседание Совета безопасности ООН, чтобы предъявить новые свидетельства о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Эту информацию написал в четверг в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Россия потребовала "проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине". Полянский уточнил, что заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Кадыров о нападении на посла России в Польше: «С послом где так поступают? Что за демократия? Почему не принимают меры?»

Происшествия