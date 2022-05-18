Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению членства в альянсе Швеции и Финляндии

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18 мая 2022, 09:41

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, John Macdougall / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Североатлантический альянс рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению членства в военно-политическом блоке Стокгольма и Хельсинки. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

«Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на “быстрые шаги” по оформлению членства Швеции и Финляндии», — пишет TG-канал.

Со вступлением данных стран блок адаптирует свою систему безопасности на Балтике, добавил генсек.

Ранее в среду сообщалось, что шведский и финский послы передали Столтенбергу заявки государств в НАТО.