Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Столтенбергу заявки своих стран на вступление в альянс

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18 мая 2022, 09:22

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки своих государств на вступление в Североатлантический альянс. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сделал заявление, согласно которому Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу.