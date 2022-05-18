Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Столтенбергу заявки своих стран на вступление в альянс

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки своих государств на вступление в Североатлантический альянс. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сделал заявление, согласно которому Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу.