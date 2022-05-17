Замглавы МИД РФ Рябков: Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае присоединения Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
«РФ будет вынуждена предпринимать компенсирующие меры в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, никто от этого не выиграет, заявил Рябков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, финский президент Саули Ниинисте отметил, что Стокгольм и Хельсинки столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных государств в НАТО.