Замглавы МИД РФ Рябков: Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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17 мая 2022, 14:41

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры в случае присоединения Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«РФ будет вынуждена предпринимать компенсирующие меры в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, никто от этого не выиграет, заявил Рябков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, финский президент Саули Ниинисте отметил, что Стокгольм и Хельсинки столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных государств в НАТО.