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Президент Ниинисте: Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО

, 14:25

Президент Ниинисте: Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Heikki Saukkomaa / globallookpress.com

Стокгольм и Хельсинки столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Анкары членству северных государств в НАТО. На это, как передает ТАСС, указал финский президент Саули Ниинисте.

«Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО. Но эту ситуацию возможно разрешить, заявил находящийся в Стокгольме с государственным визитом финский президент Саули Ниинисте», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара не собирается поддерживать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

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