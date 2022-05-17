Президент Ниинисте: Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 14:25

Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Heikki Saukkomaa / globallookpress.com

Стокгольм и Хельсинки столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Анкары членству северных государств в НАТО. На это, как передает ТАСС, указал финский президент Саули Ниинисте.

«Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО. Но эту ситуацию возможно разрешить, заявил находящийся в Стокгольме с государственным визитом финский президент Саули Ниинисте», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара не собирается поддерживать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.