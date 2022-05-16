Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как эти страны ввели против Турции санкции

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16 мая 2022, 20:55 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что его страна не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как Хельсинки и Стокгольм ввели против Анкары санкции.

Эрдоган напомнил, что Финляндии и Швеции отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию граждан, подозреваемых в причастности к терроризму.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, Эрдоган порекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в Анкуру, чтобы убедить власти Турции согласиться на принятие их в НАТО. Он также отметил, что парламентах этих стран есть сторонники терроризма.

"НАТО превратится в сборище террористов, если примет эти страны", - сказал президент Турции.

Финляндия и Швеция в 2019 году приняли решение ввести ограничения на экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию в связи с турецкими трансграничными операциями в Сирии.