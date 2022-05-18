Ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина будет участвовать в праймериз

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18 мая 2022, 09:17 Татьяна Михайлова

Фото с личной страницы Светланы Черепухиной

Глава аграрного университета заявилась на предварительное голосование партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Челябинской области по Троицкому избирательному округу №25. Об этом Светлана Черепухина сообщила на своей странице в социальной сети.

Во время встречи с активом Троицкого районного местного отделения ректор озвучила свои программные намерения. В их основе – развитие территорий, сельского хозяйства, обеспечение южноуральцев продуктами отечественного производства.

«Моя основная задача, как ректора вуза, растить молодых специалистов, а для того, чтобы молодежь могла развиваться, им необходимо создавать благоприятные условия для роста», - пояснила Светлана Черепухина.