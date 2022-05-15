Захарова о победе Украины на Евровидении: унижать Европу теперь в тренде

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15 мая 2022, 22:28 Источник: Telegram

Победители «Евровидения 2022» группа Kalush Orchestra, Matteo Rasero/globallook.com

Прошедший в ночь на воскресенье в итальянском Турине финал конкурса «Евровидение», завершившийся победой украинской фолк-рэп-группы Kalush Orchestra, показал, что унижать Европу сейчас в тренде. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но, оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова. Видео передачи размещено в ее телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Захарова заявила, что без победы Украины на «Евровидении» картина случившегося с этой страной была бы неполной.