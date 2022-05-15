Захарова заявила, что без победы Украины на «Евровидении» картина случившегося с этой страной была бы неполной

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15 мая 2022, 14:01 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что без победы Украины на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" картина случившегося с этой страной была бы неполной.

Мария Захарова заметила, что Европа "аплодировала стоя" национальным костюмам и музыкальным инструментам, двум бабам-ягам, брейк-дансу конкурсантов от Украины, а также кричалкам про "Азовсталь". "Занавес", – заключила дипломат.

Напомним, победителем "Евровидения", которое в этом году состоялось в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania.