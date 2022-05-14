Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай вероятных действий России в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО

Финское руководство разработало комплекс мер на случай вероятных действий Российской Федерации в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.
«Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай возможных действий РФ в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в НАТО, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин отметил в беседе с президентом Саули Ниинисте, что отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета был бы ошибочным.