Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай вероятных действий России в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2022, 17:21

Флаги НАТО и Финляндии, IMAGO/Sascha Steinach / globallookpress.com

Финское руководство разработало комплекс мер на случай вероятных действий Российской Федерации в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай возможных действий РФ в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в НАТО, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин отметил в беседе с президентом Саули Ниинисте, что отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета был бы ошибочным.