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Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай вероятных действий России в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО

, 17:21

Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай вероятных действий России в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО
Флаги НАТО и Финляндии, IMAGO/Sascha Steinach / globallookpress.com

Финское руководство разработало комплекс мер на случай вероятных действий Российской Федерации в ответ на подачу Хельсинки заявки в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай возможных действий РФ в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в НАТО, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин отметил в беседе с президентом Саули Ниинисте, что отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета был бы ошибочным.

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Политика

Тютти Туппурайне: Вступление в НАТО наш собственный выбор, мы чувствуем поддержку и что нам рады

Власти Финляндии готовят комплекс мер на случай возможных действий, которые может предпринять Россия в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявила член парламента страны, министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен в интервью британскому новостному телевизионному каналу Sky News.